Fevereiro de 2025 terá chuva de meteoros; veja calendário astronômico

Diversas conjunções marcam o calendário astronômico do mês de fevereiro de 2025. Além delas, ocorre a máxima atividade da chuva de meteoros Alfa Centauridas e um alinhamento de sete planetas no céu.

Confira a seguir os eventos astronômicos do segundo mês do ano, conforme o guia de Efemérides Astronômicas do Observatório do Valongo, da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).