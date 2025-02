Anéis de Saturno vão 'desaparecer' em março; fenômeno já aconteceu em 2009

Em março de 2025, os anéis de Saturno "desaparecerão" temporariamente devido a um raro fenômeno ótico. Elementos voltarão a ser visíveis ao longo do ano

Felizmente, esse fenômeno raro é apenas uma ilusão de ótica , causada por um evento temporário conhecido como cruzamento do plano dos anéis.

Os anéis planetários são uma característica natural dos grandes planetas externos, como Júpiter e Netuno, mas nenhum é tão espetacular quanto os de Saturno . No entanto, em 23 de março de 2025 , esses majestosos anéis não serão visíveis para observadores na Terra.

Ele ocorre devido à orientação dos anéis finos de Saturno e à inclinação do planeta em relação à Terra. A última vez que isso aconteceu foi em 2009 , tornando esse alinhamento um fenômeno que se repete a cada período de 13 a 15 anos .

Na outra metade do ciclo, ele se inclina para longe, permitindo que a luz solar ilumine seu hemisfério sul e a base dos anéis.

Assim como a Terra, Saturno possui um eixo inclinado. Durante metade de seus 29,4 anos de órbita ao redor do Sol , o planeta se inclina em direção à estrela, iluminando seu hemisfério norte e o topo dos anéis.

No entanto, a cada 13 a 15 anos, há dois breves momentos em que a Terra se alinha perfeitamente com o plano dos anéis de Saturno. Isso faz com que os anéis fiquem visíveis de perfil quando observados da Terra.

Embora os anéis ainda possam ser levemente visíveis com telescópios de alta potência, a maioria dos observadores casuais, usando telescópios amadores, não conseguirá enxergá-los.

Durante a travessia do plano dos anéis, em março de 2025, Saturno aparecerá como uma esfera lisa e amarelada, sem as faixas brilhantes e reflexivas que normalmente o circundam.

No entanto, a agência ressalta que os anéis não estão realmente desaparecendo . À medida que a Terra e Saturno continuam sua "dança cósmica", a orientação do planeta mudará gradualmente, e, em novembro de 2025, os anéis estarão totalmente visíveis novamente.

Porém, seus sete anéis se estendem por aproximadamente 273 mil quilômetros de diâmetro, tornando-se muito maiores do que o próprio planeta. Apesar dessa extensão massiva, os anéis são relativamente finos .

Saturno é o segundo maior planeta do Sistema Solar. Com um diâmetro equatorial de quase 120 mil quilômetros, ele é cerca de nove vezes maior que a Terra .

É por isso que eles quase desaparecem durante a travessia do plano dos anéis. No entanto, segundo a Nasa, "os observadores terrestres não terão uma visão completamente 'sem anéis' de Saturno até a passagem tripla de 2038-2039".

Anéis de Saturno: composição e ‘vizinhança de anéis’



Os anéis de Saturno são compostos principalmente de gelo de água, com partículas variando de grãos do tamanho de areia a grandes blocos, de acordo com o portal Space.com. Rochas e meteoroides também fazem parte da composição dos anéis.

Estima-se que Saturno tenha 4,6 bilhões de anos, enquanto seus anéis, descobertos pelo astrônomo Galileu Galilei em 1610, tenham cerca de 400 milhões de anos.

Os planetas vizinhos de Saturno — Júpiter, Urano e Netuno — também possuem anéis, segundo a Universidade da Califórnia. No entanto, as grandes luas de Júpiter impediram a formação de anéis como os de Saturno, enquanto os anéis de Urano e Netuno são tão frágeis que são difíceis de observar com telescópios convencionais.