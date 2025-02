Asteroide YR4: Nasa aponta possível colisão na América do Sul

As principais agências espaciais, como a Agência Espacial Europeia (ESA) e a Nasa, estimam que há cerca de 2% de chance de que o 2024 YR4 colida com a Terra, apesar que esse risco seja atualizado à medida que os cientistas obtenham mais informações sobre a trajetória do asteroide.

Como o asteroide continua muito distante, suas características só podem ser estimadas, tornando as previsões sobre as consequências de um impacto um tanto imprecisas neste estágio.

O potencial destrutivo do 2024 YR4 depende de sua composição, velocidade e massa. Embora seja pequeno demais para representar uma ameaça à civilização humana, ele ainda poderia destruir uma grande cidade, liberando cerca de oito megatons de energia no impacto.

Em 7 de fevereiro, cientistas da agência americana aumentaram a probabilidade de colisão do 2024 YR4 para 22 de dezembro de 2032, praticamente dobrando as chances de 1,2% para 2,3%.

Essa explosão afetaria uma área de aproximadamente 50 quilômetros de raio ao redor do local do impacto.

De acordo com seus cálculos, esse corredor se estenderia do norte da América do Sul até o sul da Ásia, abrangendo o Mar Arábico, a África e o Oceano Pacífico.

A rotação da Terra determinará a localização exata do impacto dentro dessa faixa. As nações que podem ser afetadas incluem Etiópia, Sudão, Bangladesh, Índia e Paquistão, além de Equador, Colômbia, Venezuela e Nigéria, conforme citado em um relatório do The US Sun.