Nova missão espacial da China decolará com a única engenheira espacial do país

Da esquerda para a direita, os astronautas Wang Haoze, Cai Xuzhe e Song Lingdong em coletiva de imprensa um dia antes da missão Shenzhou-19 no Centro de Lançamento de Satélites de Jiuquan, no deserto de Gobi, no noroeste da China, em 29 de outubro de 2024 Crédito: ADEK BERRY / AFP