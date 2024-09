SpaceX: veja como foi a 1ª caminhada espacial privada da história

O astronauta Jared Isaacman ficou parcialmente do lado de fora da nave espacial Dragon da SpaceX durante a primeira caminhada espacial comercial Crédito: Reprodução/ Space X

A SpaceX lançou quatro civis em órbita nessa terça-feira, 10, no topo do foguete Falcon 9, que decolou do histórico Complexo de Lançamento 39A, no Centro Espacial Kennedy da NASA. Foi a mesma plataforma de lançamento que abrigou a Apollo 11, a primeira missão a colocar humanos na Lua. O bilionário Jared Isaacman e a treinadora da tripulação da empresa, Sarah Gillis, se revezaram flutuando do lado de fora da cápsula Crew Dragon. Dentro, também estavam o piloto Scott "Kidd" Poteet e a especialista de missão Anna Menon, na manhã desta quinta-feira, 12. Missão Polaris Dawn pode ser mais um passo em direção a Marte; ENTENDA



Câmeras montadas dentro e fora da Crew Dragon, juntamente com outras presas aos capacetes dos astronautas, forneceram vistas de grande angular do espaço e da Terra, enquanto a nave navegava por uma órbita elíptica com um ponto baixo de 195 quilômetros e um ponto alto de 734 quilômetros — 320 quilômetros mais alto que a Estação Espacial Internacional. Missão Polaris Dawn

Concebida em colaboração com a SpaceX, de Elon Musk, e lançada no topo de um dos foguetes Falcon 9 da empresa na terça-feira, a missão Polaris Dawn de cinco dias, liderada por Isaacman, é a primeira de três jornadas planejadas para voos espaciais humanos. A Polaris Dawn já havia marcado seu primeiro marco histórico poucas horas após o lançamento, quando disparou os propulsores da Dragon para elevar a órbita elíptica da espaçonave, atingindo mais de 1.400 quilômetros de altitude em seu pico.

O objetivo principal da caminhada espacial era testar os trajes que a SpaceX desenvolveu para esse voo. Esses trajes possuem câmeras de última geração nos capacetes, novos tecidos de gerenciamento térmico e permitem maior mobilidade. Isaacman e Gillis flutuavam, um de cada vez, do lado de fora da escotilha, testando o conforto e a mobilidade de seus trajes pressurizados para atividades extraveiculares, movendo braços, mãos e pernas em uma série de posições, para descobrir quanto esforço é necessário para realizar tarefas básicas.

Ao ver a Terra, Jared Isaacman disse: "De volta a casa, todos nós temos muito trabalho a fazer, mas daqui, a Terra certamente parece um mundo perfeito”. As informações são do jornal britânico The Guardian. Os 'civis' que se tornaram astronautas Jared Isaacman, piloto e fundador da empresa de pagamentos eletrônicos Shift4, foi o primeiro a sair da escotilha, seguido pela engenheira da SpaceX, Sarah Gillis, enquanto os companheiros de tripulação, Scott Poteet e Anna Menon, assistiam de dentro. Todo o processo, ocorrendo a cerca de 730 km acima da Terra, durou 1h46min. Os quatro astronautas estão orbitando a Terra desde o lançamento na terça-feira. Isaacman foi o principal financiador da missão Polaris.

A missão teve uma transmissão ao vivo no site da SpaceX. Foi uma das missões mais arriscadas até agora, visto que é a única empresa privada que provou ser capaz de enviar pessoas rotineiramente para a órbita da Terra. Nasa testará telemedicina e coletará dados de saúde com a tripulação

