Estudante cearense é selecionada para acampamento nos EUA sobre exploração espacial

Myrian Rodrigues, estudante de escola pública em Carnaubal, na Serra da Ibiapaba, participará do US Space Camp, em semana de atividades sobre exploração espacial, robótica e aviação

A estudante é aluna da Escola de Ensino Médio Integral Joaquim Bastos Gonçalves, em Carnaubal , distante 336 km de Fortaleza. Ela foi escolhida por meio de projetos da Junior Achievement Ceará (JA Ceará) em parceria com a Secretaria da Educação do Estado (Seduc).

Myrian Rodrigues da Silva, de 16 anos, moradora da Serra da Ibiapaba, no Ceará, é uma das cinco estudantes brasileiras selecionadas para participar do US Space Camp, acampamento educacional para crianças e adolescentes aprenderem intensivamente sobre exploração espacial, aviação e robótica, que acontecerá, de 26 de outubro a 1º de novembro, no estado do Alabama, nos Estados Unidos.

Myrian diz que "foi incrível" receber a notícia de que ela foi uma das selecionadas para participar do US Space Camp. “No começo meu interesse foi por curiosidade, mas quando percebi que era real, minha expectativa aumentou. Me interessei porque é uma experiência desafiadora que exige muito de mim e será uma grande oportunidade de desenvolvimento pessoal e crescimento coletivo, já que poderei interagir com outros jovens durante as atividades”, disse a estudante.

Além de Myrian, outros jovens do Rio Grande do Sul, Piauí e Rio de Janeiro foram selecionados para participar do US Space Camp. Todos são medalhistas em Olimpíadas de matemática, física, astronomia e robótica. Eles participarão de uma semana de atividades intensivas na Honeywell Leadership Challenge Academy.

Ana Lúcia Teixeira, diretora executiva do JA Ceará, destacou a importância dessa conquista para Myrian e o impacto que a educação pode ter na vida dos jovens. “Ver uma jovem do sertão cearense alcançar uma conquista como essa é um exemplo do poder da educação e do empreendedorismo na transformação dos jovens. É um orgulho ver o Ceará representado em um evento internacional tão relevante”, afirmou.