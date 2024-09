Satélite da Nasa registra enorme nuvem de fumaça no Brasil

Uma enorme nuvem de fumaça cobre 60% do Brasil, resultado de queimadas recordes, especialmente na Amazônia, conforme imagem do satélite

Na imagem, capturada no dia 3 de setembro, o DSCOVR, que está a 1,5 milhão de quilômetros da Terra , mostra um corredor de fumaça que vai desde a região amazônica até o Sul do Brasil, cobrindo várias regiões do território nacional.

Uma imagem divulgada na última quinta-feira, 12, pelo satélite Deep Space Climate Observatory (DSCOVR), da Nasa, mostrou uma enorme nuvem de fumaça cobrindo diversas regiões brasileiras . O corredor de fumaça é perceptível no lado oeste do Brasil, principalmente próximo às fronteiras.

No Brasil e na Bolívia, a atividade de incêndios atingiu níveis não vistos desde 2010, com paisagens secas e prolongadas em ambos os países.

Incêndios intensos em vários países da América do Sul, além do Brasil, espalharam grandes faixas de fumaça por todo o continente ao longo de agosto e início de setembro de 2024.

A fumaça dos incêndios no Brasil atingiu várias cidades em agosto e início de setembro. Por vários dias, o ar de São Paulo ficou nublado com poluição atmosférica, e a qualidade do ar foi considerada insalubre para grupos sensíveis, de acordo com a AirNow.

A fumaça também impediu voos e forçou o fechamento de escolas na cidade mais populosa do Brasil. De acordo com o Programa Queimadas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), desde sábado, foram detectados 7.322 focos de incêndio no Brasil, sendo o estado de Mato Grosso o mais afetado, com 1.379 registros.