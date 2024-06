Por que pode ser bom errar, segundo ganhador do Nobel

Precisamos ser mais honestos e admitir nossos erros, de acordo com um dos principais astrofísicos do nosso tempo, Saul Perlmutter.

Acontece que o sinal vinha de uma máquina ao lado do telescópio hipersensível.

"Felizmente, eu era jovem, no meio de uma multidão de cientistas muito experientes e ilustres", lembra Perlmutter sobre o descuido.

"Acho que fomos rápidos o suficiente para explicar o que estava acontecendo, e por isso as pessoas não usaram muito esse erro contra nós", revelou ele em seu novo livro chamado Third Millennium Thinking: Criando Sentido em um Mundo de Absurdos, do qual ele é coautor com o filósofo John Campbell e o psicólogo Robert MacCoun.

Getty Images Perlmutter diz que não devemos ter medo de errar

Embora possa parecer estranho admitir um erro cometido décadas atrás, Perlmutter quer desafiar as conotações negativas sobre o fracasso, dizendo que isso melhorou o seu trabalho a longo prazo.

"As pessoas ficam realmente envergonhadas de dizer que entenderam errado", disse Perlmutter à BBC.

"Espero que todos possamos encontrar momentos como esse. Acho que seria muito interessante", diz ele, admitindo que cometer erros o tornou "muito mais cuidadoso depois".