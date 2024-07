Robô da Nasa esmaga rocha e faz "descoberta inédita" em Marte

A descoberta foi feito no dia 30 de maio, mas só agora foi divulgada pela Agência Espacial Americana

Um rocha esmagada “sem querer” resultou em um descoberta inédita em solo marciano. O robô "Curiosity", da Agência Nacional Espacial Americana (Nasa, da siga em inglês), que pesa cerca de uma tonelada, passou por cima de uma pedra de aspecto brilhante, que se partiu. A rocha continha enxofre puro, mineral até então inédito para as pesquisas no Planeta Vermelho.

De acordo com a Nasa, a descoberta aconteceu no dia 30 de maio, mas só agora a informação foi divulgada pela Agência. A sonda tem explorado regiões ricas em sulfatos, tipos de sal que têm enxofre na composição e se formam com a evaporação da água.

“Encontrar um campo de pedras feitas de enxofre puro é como encontrar um oásis no deserto”, resumiu o cientista do projeto "Curiosity", Ashwin Vasavada, do Laboratório de Propulsão a Jato da Nasa em Pasadena, na California.