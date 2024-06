Impacto climático da humanidade é como o 'meteoro que eliminou os dinossauros', diz chefe da ONU

O papel da humanidade no aquecimento destrutivo do planeta é comparável ao do meteoro que destruiu os dinossauros, declarou nesta quarta-feira (5) o secretário-geral da ONU, António Guterres, apelando por medidas rápidas, incluindo a proibição da propaganda de combustíveis fósseis.

"Das vastas forças que moldaram a vida na Terra ao longo de bilhões de anos, a humanidade é apenas um pequeno ponto no radar", disse Guterres em um discurso no Museu Americano de História Natural, em Nova York.

"Mas, tal como o meteoro que eliminou os dinossauros, estamos tendo um impacto descomunal", alertou. "No caso do clima, não somos os dinossauros. Somos o meteoro. Não estamos apenas em perigo. Somos o perigo."