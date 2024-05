Meteoro ilumina o céu de Portugal; veja foto

De acordo com o jornal Expresso, a Proteção Civil chegou a ser acionada para atender um chamado de “possível queda de meteorito” na zona de Castro Daire, em Viseu, mas os agentes não encontraram nada durante as buscas.

O clarão de luz de um meteoro iluminou o céu da cidade de Viseu, em Portugal, na noite desse sábado, 18. A situação viralizou nas redes sociais e também foi registrada em outras regiões do país e da Espanha.

Segundo o Jornal Público, a maioria das gravações foram feitas no norte de Portugal, mas os registros também foram realizados em regiões mais ao sul do país.

Conforme o periódico, registros de meteoros pelos céus de Portugal não são situações muitos raras. No país, os corpos celeste são monitorados por estações de observação do projeto Smart, do Instituto de Astrofísica da Andaluzia.

Um meteorito caiu pela última vez em Portugal em 1998, na Aldeia de Palheiros, em Ourique. Com a queda, que tinha uma massa de cerca de 30 quilos (kg), se dividiu em vários fragmentos e tinha uma massa de cerca de 30 quilos (kg). Um dos pedaços está exposto no Museu Nacional de História Natural, em Lisboa.