Leg press, crucifixo ou esteira? Confira quais são os aparelhos mais sujos nas academias

Mas e você, costuma higienizar os aparelhos da academia ao usar as máquinas? Veja abaixo a lista dos aparelhos mais sujos e contaminados

O estudo foi publicado em julho deste ano no periódico científico Journal of Human Environment and Health Promotion.

Quais os equipamentos mais sujos nas academias?

Após a avaliação, os resultados mostraram que a academia pública apresentou mais sujeira a olho nu, sendo 95,8% contra apenas 33,3% na academia privada. Contudo, ambas tiveram um resultado "insatisfatório" na avaliação nos testes de proteína, que variaram entre 58,3% à 83,3%.

Já no caso da exposição à luz UV, os dois locais de exercício tiveram um desempenho ruim em higiene.

Veja os quatro equipamentos mais sujos das academias:

Leg Press

Halteres de 8 Kg

Barra de agachamento

Máquina de crucifixo reto

Quais equipamentos foram analisados na pesquisa?

É importante entender que a pesquisa não comportou todos os equipamentos das duas academias. No total, foram analisados 24 equipamentos da academia pública e 26 da privada.



Os equipamentos analisaram foram: