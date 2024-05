Conheça Irmã Marluce, crossfiteira de 61 anos que treina de saia e levanta mais de 100 kg

Idosa viraliza com rotina de treinos e faz sucesso nas redes sociais Crédito: Reprodução/Instagram @irmamarlucesantosof

É muito comum dizer “segunda-feira eu começo” para iniciar uma nova atividade ou rotina, especialmente se for uma promessa envolvendo iniciar um a prática de exercícios físicos. No entanto, para Marluce dos Santos, a "segunda-feira" chegou há alguns anos e atualmente a idosa de 61 anos faz sucesso nas redes sociais com uma rotina intensa de treino, trajando saia e com levantamento de peso com mais de 100 kg. Irmã Marluce, como é conhecida nas redes sociais, se define como " sou mãe de três, avó de quatro netos, esposa e evangélica da assembleia de Deus". Ela começou a treinar quando tinha 53 anos após receber um diagnóstico médico de risco de pré-diabetes e hipertensão. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Além disso, ela estava acima do peso, pesando mais de 100 kg à época. Essa realidade foi o empurrão necessário para que a dona de casa adentrasse no universo fitness.

A moradora do Jaboatão dos Guararapes, região metropolitana de Recife, começou devagar, realizando caminhadas de 30 minutos até chegar ao nível que está no presente momento. A mudança para uma academia funcional veio após um convite feito por sua filha para frequentar o ambiente. A idosa conta que a princípio estranhou a ideia de utilizar o espaço por já estar com 53 anos e pensar que academia era apenas para “moças e rapazes”. No entanto, com o passar do tempo, Marluce percebeu que a realidade era diferente do imaginado. Agora, com 8 anos de treino no currículo, Marluce se “encontrou” na prática de CrossFit. A idosa, que tem a religião como um forte traço de personalidade, chama atenção por praticar exercícios de saia longa, vestimenta usual para denominações evangélicas.



Irmã Marluce faz sucesso na internet

A desenvoltura para a musculação fez com que Marluce recebesse bastante atenção nas redes sociais. A dona de casa começou a publicar treinos e conquistas após receber o incentivo de uma amiga que disse que Marluce deveria filmar a rotina no CrossFit. Em entrevista ao O POVO, Marluce conta que ficou bastante surpresa e até assustada com a repercussão e com alcance que conseguiu depois de publicar um vídeo treinando. “Eu tive um pouco de medo. Não vou mentir, mas é assim, a gente vai levando da melhor forma possível. É aquilo que Deus proporciona para mim. Eu tô apta a aceitar”, revela. Confira um vídeo de Irmã Marluce mostrando suas forças: Com um progresso no Crossfit já avançado e uma personalidade bem definida, a idosa encarna em seu perfil nas redes sociais, a Irmã Marluce, que é como é conhecida na Igreja, e já acumula mais de 352 mil seguidores no Instagram e 74,4 mil no TikTok até o dia 10 de maio de 2024.

A idosa chama atenção por erguer barras de ferro com pesos que combinados somam mais de 100 kg, além de fazer agachamento com uma barra com mais de 60 kg. A administração das redes sociais fica por conta do filho, que também foi o responsável por escolher o nome, bastante representativo, para a página da mãe. "Eu me considero influenciadora, porque eu estou sendo uma influência para muita gente, eu estou sendo uma motivação para o povo. Principalmente para as mulheres saírem do sedentarismo”" Irmã Marluce Confira idosa levantando mais de 100 quilos no crossfit Os frutos de uma rotina com exercícios regulares, aliado a uma mudança de hábitos alimentares são celebrados pela Irmã Marluce. A idosa já reduziu os índices de glicose no sangue e perdeu peso, melhorando o prognóstico ruim que recebeu quando decidiu iniciar a praticar atividade física.