8 aparelhos de musculação comuns na academia

Os aparelhos na academia permitem realizar diferentes exercícios (Imagem: MARVIK | Shutterstock) Crédito: EdiCase

Na academia, os exercícios de musculação costumam ser realizados em aparelhos que ajudam a direcionar e controlar os movimentos, permitindo o isolamento de grupos musculares e a execução de forma correta. Além disso, geralmente eles são ajustáveis, possibilitando que pessoas de diferentes níveis de condicionamento físico adaptem a resistência de acordo com suas capacidades e objetivos. Abaixo, conheça 8 aparelhos comuns na academia e os músculos trabalhados por eles! 1. Leg press O leg press ajuda a trabalhar os membros inferiores do corpo (Imagem: Sjale | Shutterstock)

O leg press trata-se de um equipamento com um assento inclinado, em que o usuário se posiciona deitado ou semideitado, e uma plataforma para apoiar os pés. Geralmente, o exercício é realizado empurrando essa plataforma com os pés, estendendo as pernas contra a resistência proporcionada pelos pesos. Segundo Felipe Fonseca de Oliveira, professor de Educação Física, o aparelho trabalha os músculos inferiores de maneira completa, como quadríceps (músculos da parte frontal das coxas), posteriores de coxa, glúteos e tríceps sural (conhecido como panturrilha), além da região lombar. “Fortalecendo essas musculaturas, ajuda a prevenir lesões nas articulações do joelho e quadril, além de ter um grande gasto calórico, por se tratar de uma região com músculos grandes, auxiliando na perda de peso”, afirma.

2. Cadeira flexora A cadeira flexora ajuda a trabalhar a parte posterior das coxas (Imagem: lunamarina | Shutterstock) Normalmente, a cadeira flexora apresenta um assento com um suporte ajustável para as pernas. Nela, a pessoa se senta e posiciona a parte inferior das pernas sob almofadas ou rolos. Para realizar o exercício, flexiona os joelhos, trazendo os calcanhares em direção aos glúteos. Esse equipamento ajuda a fortalecer e tonificar os músculos isquiotibiais, localizados na parte posterior das coxas. “Trabalhar essa região traz grandes benefícios, como aumento de força, resistência e equilíbrio de forma geral, melhorando até a postura, além de ter um alto gasto calórico”, enfatiza Felipe Fonseca de Oliveira. 3. Cadeira extensora A cadeira extensora ajuda a tonificar a parte frontal das coxas (Imagem: vladee | Shutterstock) A cadeira extensora é similar à flexora fisicamente. Porém, nela o usuário posiciona as pernas atrás de almofadas ou rolos, localizados acima dos tornozelos. Geralmente, durante o exercício, a pessoa estende as pernas contra a resistência, levantando a almofada até as pernas ficarem quase totalmente retas. Este aparelho ajuda a fortalecer e tonificar os quadríceps, localizados na parte frontal das coxas. “Trabalhar essa região traz como benefício o fortalecimento da região dos joelhos, a fim de evitar lesões, além de também trabalhar a estabilidade e o equilíbrio”, explica o professor de Educação Física.

4. Hack para agachamento O hack favorece o fortalecimento dos músculos inferiores do corpo (Imagem: MAD_Production | Shutterstock) O hack para agachamento trata-se de uma estrutura inclinada com um carrinho deslizante em que o usuário se posiciona de costas, com os ombros e as costas apoiados, e os pés colocados em uma plataforma fixa. No geral, o exercício é realizado levantando e abaixando o corpo contra a resistência de pesos, enquanto empurra o carrinho com os ombros e as costas. Esse aparelho é muito indicado para pessoas iniciantes na academia ou idosas, pois oferece uma melhor estabilização. Conforme Felipe Fonseca de Oliveira, esse tipo de equipamento ajuda a trabalhar a parte inferior do corpo, como quadríceps, posteriores de coxa, glúteos e flexores de quadril. O profissional explica que tonificar e fortalecer essa região do corpo ajuda a prevenir lesões. Além disso, os exercícios favorecem o gasto calórico.