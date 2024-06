De sphynx ao birmânes, veja raças de gato que vivem por mais tempo

Gatos da raça sphynx possuem a menor expectativa de vida Crédito: Dmitruj | Shutterstoc

Equipe de pesquisadores do Royal College Veterinary do Reino Unido, em parceria com pesquisadores da Universidade Nacional de Chung Hsing, de Taiwan, divulgou um estudo que observa a expectativa de vida média de algumas raças de gatos. Além de determinarem qual é o tempo de vida de cada raça, os pesquisadores também elencaram razões pelas quais essa expectativa é maior ou menor. O artigo foi publicado no dia 7 de maio na Sociedade Internacional de Medicina Felina. Os pesquisadores concluíram que os gatos vivem em média quase 12 anos. Entretanto, algumas raças tendem a chegar até os 14 anos. Descubra quais raças dos bichanos possuem maior expectativa de vida.

Quais raças de gato vivem por mais tempo?

Para reunir os resultados, os estudiosos analisaram quase 8 mil gatos que morreram entre janeiro de 2019 e março de 2021 em clínicas de cuidados primários no Reino Unido. Conforme o publicado, o tempo médio de vida de gatos britânicos é de 11,7 anos. As raças de felinos com a maior expectativa de vida são provenientes da região do Mianmar, na Ásia. Veja lista dos mais longevos: Gato Birmanês – 14,4 anos Gato Sagrado da Birmânia – 14,3 anos Híbrido/Sem raça definida – 11,9 anos Gato Siamês – 11,6 anos Persa – 10,9 anos Ragdoll – 10,3 anos Norueguês da Floresta – 9,9 anos Maine Coon – 9,7 anos Azul Russo – 9,6 anos British Shorthair e Longhair – 9,6 anos Gato-de-bengala – 8,5 anos Os felinos com a menor expectativa de vida são os Sphynx (gatos sem pelo). Eles têm uma estimativa de menos de 7 anos, principalmente por conta de sua predisposição genética a doenças cardíacas.