4 características do gato da raça sphynx 

Com aparência única, esse felino encanta por não apresentar pelos no corpo

O gato da raça sphynx é uma verdadeira joia da natureza, conhecido por sua aparência única e charmosa. O primeiro gato sem pelos nasceu em 1966, no Canadá, de maneira natural. Por conta disso, criadores tentaram reproduzi-lo mais vezes, mas não foi um processo fácil, pois os animais nasciam com problemas genéticos e de saúde. Somente mais tarde, na década de 70, que obtiveram sucesso com os primeiros filhotes de sphynx. Inclusive, acredita-se que o gato da raça devon rex fez parte dos cruzamentos.

A seguir, conheça algumas características interessantes do gato sphynx!

1. Aspectos físicos

Segundo informações da Cat Fanciers Association (CFA), o sphynx nem sempre é totalmente sem pelos. Isso porque pode haver uma penugem fina e aveludada no corpo, proporcionando uma sensação suave ao toque. Alguns pelos curtos geralmente estão presentes no nariz, nas orelhas e, às vezes, nos dedos dos pés e na cauda do felino.