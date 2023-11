Gatos têm quase 300 expressões faciais diferentes para interagir, diz estudo

53 felinos participaram do estudo; confira

Você já se perguntou o que se passa na cabeça de seu gatinho? Além dos miados e ronronados, os felinos podem se comunicar através de expressões faciais. Foi o que mostrou um estudo publicado na revista Behavioral Processes por dois cientistas estadunidenses em outubro deste ano.

A pesquisa, feita com gatos domesticados, diz que os animais usam por volta de 276 expressões faciais diferentes quando interagem entre si.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“Nosso estudo demonstra que a comunicação dos gatos é mais complexa do que se supunha anteriormente”, disse a coautora do estudo, Brittany Florkiewicz, psicóloga evolucionista do Lyon College, à CNN estadunidense na quarta-feira,1º.