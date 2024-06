Junho terá conjunção de planetas: veja calendário astronômico do mês

Confira a seguir, os eventos astronômicos do mês de junho conforme o guia de Efemérides Astronômicas do Observatório do Valongo, da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).

Diversas conjunções marcam o calendário astronômico do mês de junho de 2024. Um dos principais fenômenos ocorre no dia 5, quando acontece a aproximação entre a Lua, Júpiter e Mercúrio.

A conjunção entre Júpiter e Mercúrio, direção leste, na constelação de Touro. Os astros estarão separados de apenas 0,1º, mas estarão muito próximos do horizonte, pouco antes do amanhecer, durante o crepúsculo.

A ocultação do aglomerado das Plêiades pela Lua ocorre simultaneamente com a conjunção entre Lua, Júpiter e Mercúrio, na direção oeste, na constelação de Touro. Os astros estarão muito próximos do horizonte, durante o crepúsculo, um pouco antes do amanhecer.

Este mês ocorre também o Solstício de inverno no hemisfério sul que marca o começo do inverno. O fenômeno é o momento em que o Sol atinge a maior declinação em latitude, medida a partir da linha do equador.

Fenômenos astronômicos em junho: Júpiter e o aglomerado das Híades

Outro evento astronômico do mês de junho será a aproximação de Júpiter do aglomerado das Híades antes do amanhecer, na direção leste, constelação de Touro.

As Híades é um aglomerado estelar aberto. As suas estrelas mais brilhantes formam um "V" oblíquo em redor da grande gigante Aldebarã, a estrela mais brilhante no campo visual, a qual não faz parte deste aglomerado.

Quando: dia 28 de junho

Fases da lua em 2024: CONFIRA calendário completo do ano

Fenômenos astronômicos em junho: o que observar no céu?

Em 6 de junho, a Lua estará localizada no mesmo lado que o Sol e não será visível no céu noturno. Esta é a melhor época do mês para observar objetos fracos no espaço, como galáxias e aglomerados de estrelas, porque não há luz da lua para interferir.

Já no dia 22 de junho ocorre o contrário, a Lua estará no lado oposto do Sol e sua face estará totalmente iluminada. Ela é chamada de “Lua do Morango” porque sinalizava a época do ano para colher frutos maduros.

Além destes eventos, será possível ver a olho nu as Constelações de Leão, Corvo, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Boieiro, Cão Maior, Carina, Veta, Cruzeiro do Sul, Ursa Maior, Hydra, Cabeleira de Berenice, Centauro, Lobo, Triângulo Austral, Pavão e Coroa Boreal.