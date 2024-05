Que horas são na Lua? Nasa pretende responder pergunta até 2026

Um memorando enviado pelo escritório de Política Científica e Tecnológica dos EUA no início de abril pretende estabelecer um fuso horário padrão para a Lua. A tarefa foi solicitada à agência espacial Nasa para o final de 2026.

O Tempo Lunar Coordenado (CLT, na sigla inglesa) faz parte de esforços das agências federais no país em desenvolver a padronização do tempo celestial, com foco inicial na superfície lunar e em missões que operam no espaço cislunar (espaço entre a Terra e a Lua).

“A liderança dos EUA na definição de um padrão adequado - que atinja a precisão e a resiliência necessárias para operar no desafiador ambiente lunar - irá beneficiar todas as nações espaciais”, relata o memorando da Casa Branca.