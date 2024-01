Oceano absorve mais carbono da atmosfera do que o previsto, aponta estudo

O oceano absorve, através do fitoplâncton, 20% de carbono a mais que o estimado até agora, segundo um estudo científico publicado nesta quarta-feira (6) na revista Nature.

"É um cálculo importante e reforça o papel da biologia dos oceanos na absorção de carbono no longo prazo", declarou à AFP Frédéric Le Moigne, oceanógrafo e biólogo marinho no Centro Nacional de Pesquisa Científica da França (CNRS), coautor deste estudo, realizado com pesquisadores chineses e americanos.

O novo cálculo chega a 15 bilhões de toneladas anuais, ou seja, um aumento de 20% em relação aos cálculos mencionados pelo Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas (IPCC, na sigla em inglês), formado por especialistas em clima, em 2021, segundo um comunicado do CNRS.