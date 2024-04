Nível do mar subiu devido ao El Niño e às mudanças climáticas, diz Nasa

O nível médio global do mar subiu cerca de 0,76 centímetro entre 2022 e 2023, quase quatro vezes mais do que entre 2021 e 2022, afirmou a Nasa nesta quinta-feira (21), atribuindo o "salto significativo" ao fenômeno do El Niño e a um clima mais quente. A análise da agência espacial dos Estados Unidos se baseia em mais de 30 anos de observações por satélite, iniciadas com o primeiro lançamento de um satélite, em 1992. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine "As taxas atuais de aceleração significam que estamos a caminho de adicionar outros 20 centímetros ao nível médio global do mar até 2050", disse Nadya Vinogradova Shiffer, diretora da equipe de alteração do nível do mar da Nasa e do programa de física oceânica em Washington.

Isso representaria o dobro das mudanças nas próximas três décadas em comparação com o século anterior, apontou, o que tornará as inundações muito mais frequentes e catastróficas do que atualmente. A causa imediata do aumento é o fenômeno climático El Niño, que substituiu La Niña entre 2021 e 2022, quando o nível do mar subiu cerca de 0,20 centímetro. El Niño gera temperaturas oceânicas mais quentes do que a média no Pacífico equatorial.