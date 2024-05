China lança sonda espacial para explorar 'lado obscuro' da Lua

China lançou a missão lunar não tripulada Chang'e-6 nesta sexta-feira, 3 Crédito: HECTOR RETAMAL / AFP

A China lançou uma missão lunar não tripulada nesta sexta-feira, 3, para coletar amostras de um lado da Lua ainda não explorado. Se a operação for bem-sucedida, será a primeira missão na história a trazer uma amostra da parte do satélite natural nunca vista pela Terra. A missão se chama Chang'e-6, em homenagem à deusa chinesa da Lua. O foguete decolou às 17h27min, horário local, da base espacial de Wenchang, na ilha de Hainan, no sul da China. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Cerca de 32 minutos após o lançamento, a sonda separou-se do foguete e a missão prosseguiu para iniciar uma viagem de 5 dias até a Lua. A missão deve durar cerca de dois meses, conforme a agência de notícias estatal chinesa Xinhua.

Chang'e-6: que sabemos sobre o lançamento? O lançamento contou com a presença de cientistas, diplomatas e funcionários de agências estatais de vários países. Eles incluíam França, Itália, Paquistão e a Agência Espacial Europeia. Nenhum funcionário de organizações dos Estados Unidos estava presente conforme o informado pela DW. Isso porque a lei estadunidense proíbe a China de colaborar com a agência espacial do país, a Nasa, sem a aprovação explícita do Congresso. LEIA TAMBÉM | Chefe da Nasa alerta sobre capacidades militares da China no espaço

Chang'e-6 levará cerca de cinco dias para chegar à Lua. Lá, ela orbitará por cerca de 20 dias e fará uma breve estadia de 48 horas na superfície do satélite natural, escavando 2 quilos de amostras antes de retornar à Terra. Após isso, a sonda chinesa passará semanas adicionais em órbita lunar, preparando-se para uma viagem de regresso de cinco dias à Terra. A missão durará cerca de 53 dias e a China continua a ser a única nação a enviar uma sonda para recolher materiais da outra metade da Lua. Chang'e-6: por que explorar o outro lado da Lua?

Ao contrário da Terra, cuja erosão e mudança da crosta renovam constantemente a sua superfície, a Lua permanece congelada no tempo. Por isso, os cientistas buscam informações sobre sua origem e evolução estudando amostras de diferentes partes do satélite natural da Terra. Até agora, os Estados Unidos, a antiga União Soviética e a China recolheram amostras apenas de um lado. O “lado oculto da Lua” tem uma crosta mais espessa e mais crateras. Ninguém sabe ao certo por que os dois lados do satélite são tão diferentes. “O outro lado da lua é misterioso, talvez porque literalmente não podemos vê-lo, nunca o vimos, exceto com sondas robóticas ou com o pequeno número de humanos que estiveram no outro lado”, disse Neil Melville- Kenney, oficial técnico da Agência Espacial Europeia (ESA) que trabalha com pesquisadores chineses. LEIA TAMBÉM | Japão na Lua: o país é o 5º a efetuar um pouso no satélite