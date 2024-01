Japão na Lua: o país é o 5º a efetuar um pouso no satélite

Um sonda do Japão não tripulada conseguiu pousar na Lua na última sexta-feira, 19; veja informações sobre o feito e quais países já conseguiram esse marco

Apelidado de Moon Sniper (Atirador Lunar, em tradução do inglês), o módulo japonês tinha a previsão de realizar o "pouso mais preciso" até o momento já feito na Lua. No entanto, o órgão responsável precisará de cerca de um mês para verificar se o SLIM (módulo de pouso inteligente para investigar a Lua, na sigla em inglês) alcançou essa alta precisão.

O Japão , que há muito tempo tenta marcar seu nome na história das idas à Lua, concretizou o feito na última sexta-feira, 19, e conquistou o título de quinto país a se instalar no satélite terrestre . A ação foi confirmada pela Jaxa, a Agência Espacial Japonesa.

Antes do pouso, a Jaxa havia soltado um comunicado afirmando que "o sucesso dessa missão assinalaria a transição de uma era de 'aterrissar onde pudermos' para uma era de 'aterrissar onde quisermos' em futuras missões lunares", comunicou-se através de um ofício.

A título de comparação, apesar de ser apenas a quinta nação a conseguir uma alunissagem (termo para um pouso lunar), os japoneses conseguiram ser os primeiros a realizar um pouso próximo à região do polo sul do satélite. O local pouco explorado devido à dificuldade de acesso, com temperatura de - 248 °C.

Três alas de partido no poder Japão se dissolvem por escândalo no Japão; VEJA

Japão na Lua: quais países conseguiram este feito

A corrida espacial por muito tempo quase desencadeou uma "guerra". A União Soviética e os Estados Unidos não pouparam esforços para conseguirem o feito de ser a primeira nação na Lua.

Os dois países, em certos aspectos, conseguiram tornar-se os primeiros em pontos específicos a pousarem na Lua. A União Soviética, com a sonda russa Luna 2, foi a primeira a atingir a superfície da Lua em 1959. Já a Luna 9, em 1966, foi a primeira a pousar com sucesso no satélite natural.

Os Estados Unidos conseguiram colocar o primeiro homem a pisar na Lua. A missão Apollo 11, da Nasa, foi a primeira que colocou pessoas andando na superfície da Lua. Os astronautas Neil Armstrong e Buzz Aldrin pisaram no satélite em 20 de julho de 1969.