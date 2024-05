Buraco marinho mais profundo do mundo pode ter rede subterrânea oculta

Cavernas verticais cheias de água podem presentar vida marinha diversificada e desconhecida Crédito: Reprodução/Frontiers in Marine Science

Pesquisadores confirmaram que o buraco azul nomeado de "Taam Ja'", localizado na costa sudeste da Península de Yucatán, no México, é agora oficialmente o buraco subaquático mais profundo conhecido no mundo. A descoberta foi publicada no início da semana na revista Frontiers in Marine Science. O buraco supera recordes anteriores, abrindo novos caminhos para a exploração marinha. Taam Ja' desce pelo menos 1.380 pés (aprox. 420 metros) abaixo do nível do mar, ultrapassando o Buraco Azul Sansha Yongle, no Mar da China Meridional, em 390 pés (aprox. 119 metros).

Taam Ja': buraco marinho é escuro e quente O estudo descobriu a possibilidade do local ter uma rede subterrânea oculta que liga a água do Taam Ja' com a de outros corpos d’água. Isso porque as características se aproximam das apresentadas pela superfície do mar do Caribe, pelos lagos de corais e pela Barreira de Corais Mesoamericana. Isso sugere que existe uma conexão subterrânea entre esses corpos d’água e o buraco. Na entrada do buraco, as características da água mudam de forma significativa. A pesquisa revelou que, nas camadas de água abaixo dos 400 metros, as condições de temperatura, salinidade e densidade da água aumentam.

Ou seja, além de escuro devido à dificuldade da penetração de luz solar na água, a hipótese é que as águas também sejam quentes nos ambientes mais profundos do local. Taam Ja': Buraco equivale à altura de 11 Cristos Redentores

Anteriormente, pensava-se que o Taam Ja' tinha uma profundidade de aproximadamente 274 metros. Na época, os pesquisadores usaram um dispositivo conhecido como ecobatímetro para tentar calcular seu tamanho com base na distância que as ondas sonoras viajam. Desta vez, eles usaram um método conhecido como SWiFT CTD que mede melhor a condutividade, temperatura e profundidade subaquática. Porém, o instrumento não foi capaz de chegar ao fundo do buraco. Apesar do equipamento atingir profundezas significativas, a profundidade absoluta do Taam Ja' ainda é um mistério. Mesmo assim, cientistas conseguiram medir mais de 420 metros de profundidade, o que equivale à altura de 11 Cristos Redentores um em cima do outro. O limite de operação do equipamento estimula novos planos para futuras expedições com tecnologia mais avançada.