'Arco-íris' é visto pela 1ª vez em planeta fora do sistema solar

O WASP-76b foi descoberto em 2013 e é um planeta 10% menos massivo que Júpiter, mas possui quase o dobro do tamanho.

Um lado está sempre voltado para o sol e atinge uma temperatura de aproximadamente 2.400 graus Celsius. E o outro lado está sempre longe do sol onde as nuvens pingam uma espécie de chuva de ferro derretido.

And now here's the weather for exoplanet WASP-76b



Tomorrow, you'll see temperatures hitting the high 2400s. On the night side, it'll cool off slightly, but later there's a chance of a few spots of molten iron rain.



Have a nice weekend!



https://t.co/fdt3WFbsQE (pic:… pic.twitter.com/MJo7r9TOwR