'Cometa do Diabo' será visível no Ceará? Veja dicas para observar o fenômeno

Dica 3

Procure avistar o céu na direção e hora corretas

Para ver o Cometa do Diabo é preciso olhar para a direção oeste Crédito: Valentin Antonucci/Pexels

Para tentar ver o Cometa do Diabo, os observadores devem olhar na direção oeste, próximo ao horizonte. Na região Nordeste, o melhor momento é pouco após o pôr do Sol, entre 17h45min e 18h20min.

Astronomia em 2024: calendário de eventos imperdíveis no espaço; CONFIRA

É preciso olhar para próximo da linha do horizonte, pois o cometa estará bem baixo no céu. De acordo com a Nasa, será possível observá-lo a 15° da linha do horizonte, na direção oeste.

O fenômeno poderá ser observado no hemisfério Sul a partir deste domingo, 21 de abril. O cometa estará no céu do Brasil nos seguintes horários: