Rara explosão de estrela pode acontecer até setembro de 2024

A T Coronae Borealis, também chamada de T CrB, é descrita pela Nasa como “um sistema binário com uma estrela anã branca e uma gigante vermelha”. Isso significa que as duas estão próximas o suficiente para que, após instabilidades da gigante vermelha, a anã branca consiga recolher a matéria expelida em sua superfície.

“A atmosfera rasa e densa da anã branca eventualmente aquece o suficiente para causar uma reação termonuclear descontrolada – que produz a nova que vemos da Terra”, explica o apontamento da Nasa.

De acordo com informações da Universidade do Norte do Arizona, a palavra “nova” origina do latim para “nova estrela”. O nome é recebido “porque muitas vezes uma estrela, antes muito fraca para ser vista a olho nu, pode se tornar o objeto mais brilhante do céu (além do Sol e da Lua) quando se torna uma nova”.