RS: cientistas fotografam gato-palheiro preto pela primeira vez

Cientistas do Rio Grande do Sul fotografaram, pela primeira vez, um exemplar de gato-palheiro preto. A imagem rara foi realizada em São Borja, no Oeste do estado, e descrita em artigo na revista científica Biota Neotropica.

Também chamado de gato dos pampas, a espécie Leopardus pajeros vive em uma pequena região entre o Rio Grande do Sul, no Uruguai e parte da Argentina. São animais sob forte risco de extinção, com menos de cem indivíduos vivos.

Para obter a foto, os cientistas usaram as chamadas armadilhas fotográficas, que usam sensores de movimento e temperatura para detectar a presença de animais. Segundo os pesquisadores, foram necessários entre seis e nove dos equipamentos para conseguir o registro.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O gato-palheiro preto já havia sido observado por cientistas em 2021. No entanto, é a primeira vez que o animal é fotografado. Imagens de outros exemplares de L. pajeros já haviam sido registradas antes, mas na coloração habitual.

Gato-palheiro preto é resultado de mutação genética

A pelagem preta é resultado de uma mutação chamada melanismo. Como o nome indica, ela leva à produção excessiva de melanina em todo o corpo, resultando em animais de coloração muito escura.

O zoólogo Fábio Dias Mazim, da ONG Instituto Pró-Carnívoros, foi responsável pela foto. Ele afirma que a presença de melanismo no gato-palheiro pode ser relacionada ao perigo de desaparecimento da espécie.

"Talvez possa estar associado à endogamia [existência de uma espécie em apenas um lugar do planeta] ou enfraquecimento genético", diz ele. Mazim pondera que a pelagem preta pode ser relacionada a um cruzamento parental, quando macho e fêmea são da mesma ninhada, o que pode resultar em problemas genéticos.

Registro de gato dos pampas deve levar a mais estudos

A equipe de cientistas inclui, além da ONG, o Ibama e a Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Eles agora buscam conseguir outros registros do mesmo animal, ou de outros gatos dos pampas com a mesma coloração.

Para o futuro, também há o objetivo de realizar estudos genéticos, ecológicos e de saúde com os gatos palheiros. A expectativa é de promover conscientização sobre o animal para que sejam realizados projetos de conservação da espécie.

Mais notícias de Ciência

Leia Mais Trissomia do cromossomo 13: entenda malformação do filho de Zé Vaqueiro

SUS terá tratamento instantâneo criado na USP para câncer de pele

Produção científica brasileira caiu pela primeira vez em 2022

Fotos tiradas pelo telescópio James Webb mostram luminosidade dos anéis de Saturno

Japão teve primavera mais quente desde 1898

Terapia celular contra câncer: entenda tratamento em teste no SUS

Cientistas acham planeta do tamanho da Terra e coberto por vulcões

Nova espécie de orquídea semelhante a vidro é descoberta no Japão

Fonte: Agência Bori