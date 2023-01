Planeta que pode ser habitado, do tamanho da Terra, é encontrado pela Nasa

Provavelmente rochoso, o TOI 700 e tem aproximadamente o tamanho da Terra e completa uma órbita a cada 28 dias em volta do sol do sistema

Um planeta que pode ser habitável foi descoberto por cientistas da Administração da Aeronáutica e Espaço dos EUA (Nasa) por meio de dados do satélite Tess. Chamado de TOI 700 e, ele tem praticamente o mesmo tamanho na Terra e está localizado em uma região que permite a presença de água líquida em sua superfície, o que viabilizaria a existência de vida.

A descoberta foi anunciada nessa terça-feira, 10, na 241ª reunião da Sociedade Astronômica Americana, em Seattle, nos Estados Unidos. De acordo com a Nasa, um artigo sobre o planeta será publicado no periódico The Astrophysical Journal Letters.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O planeta está localizado em um sistema que possui outros três corpos celestes, são eles: TOI 700 b, TOI 700 c, TOI 700 d. Destes, apenas dois têm condições para serem habitáveis.

“Esse é um dos poucos sistemas com vários pequenos planetas habitáveis que conhecemos”, disse Emily Gilbert, cientista da Nasa que liderou a pesquisa, em comunicado. “Isso torna o TOI 700 um sistema excitante para pesquisas adicionais”.

O corpo celeste que acaba de ser descoberto está a 100 anos-luz da constelação de Dorado. Provavelmente rochoso, tem 95% do tamanho do planeta Terra, completa uma órbita em volta do sol do sistema TOI 700 a cada 28 dias e está localizado em uma zona habitável otimista.

Sobre o assunto Nintendo Switch se torna o terceiro vídeo game mais vendido da história

WhatsApp: recurso planeja fim de ligações indesejadas; entenda

Site do Google tem mapa da viagem do Papai Noel e jogos de Natal

Netflix quer acabar com compartilhamento de senhas em 2023

Snaptube: conheça a ferramenta para baixar vídeos e músicas

Tags