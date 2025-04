Casal é atraído por familiar e assassinado a facadas na presença de bebê

Prédio e fachada da Perícia Forense (Pefoce) com algumas viaturas a frente / Crédito: Samuel Setubal

Um casal foi morto a facadas dentro de um carro, na presença do bebê, uma criança de um ano e seis meses, no município de Viçosa do Ceará, a 349 quilômetros de Fortaleza. O crime aconteceu na noite da quinta-feira, 10, depois que as vítimas foram atraídas por um familiar para o local do duplo homicídio. Conforme fonte policial, as vítimas são Rodrigo Vieira de Carvalho e Maria Vitória Alves da Silva. O casal foi atraído por um cunhado que entrou em contato com as vítimas os chamando para o local do crime.