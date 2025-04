PM suspeito de dar apoio a assalto no Bairro de Fátima é demitido

Um policial militar suspeito de dar apoio a um assalto ocorrido no Bairro de Fátima , em Fortaleza , teve a demissão publicada na edição desta segunda-feira, 14, do Diário Oficial do Estado (DOE). O soldado Iury Bonfim Ribeiro é acusado de dirigir um carro clonado que deu apoio a um assalto em frente a uma padaria no dia 22 de janeiro de 2022.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O militar foi preso em flagrante três dias depois dirigindo o Jeep Renegade que teria dado apoio ao roubo, como consta na portaria publicada no DOE pela Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública (CGD). O veículo havia sido roubado no dia 17 de janeiro de 2022, no bairro Montese.



A decisão da CGD levou em consideração, conforme publicado no DOE, de que “restou evidente que as provas nos autos foram suficientes para o convencimento da prática de transgressões disciplinares por parte do aconselhado, notadamente, pela transgressão compreendida como crime de receptação dolosa, tipificada no art. 180 do CPB (Código Penal Brasileiro), comportamento que configura uma grave transgressão às normas e regulamentos que regem a conduta de um policial militar, demonstrando uma flagrante falta de ética profissional, integridade e a consequente incapacidade de permanecer na ativa da Polícia Militar do Estado do Ceará”.



Iury pode recorrer da decisão. Ele também responde a processos administrativo e criminal por ter sido preso em flagrante em 19 de junho de 2023 em Aquiraz, na Região Metropolitana de Fortaleza.