Justiça determina que buffet desocupe restaurante do Clube Náutico; empresa vai recorrer

Fachada do Clube Nautico Atlético Cearense / Crédito: FCO FONTENELE

O Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) determinou nessa quinta-feira, 04, a desocupação do restaurante Barbra’s das dependências do Clube Náutico Atlético Cearense, localizado na av. Beira Mar, em Fortaleza. Conforme a decisão, foi reconhecida inadimplência e descumprimento contratual por parte da empresa.

Paralelamente, a 38ª Vara Cível de Fortaleza negou pedido do Barbra’s para permanecer operando no Náutico. O estabelecimento agora terá 30 dias para desocupar voluntariamente o imóvel.

Segundo o Clube Náutico, já foram iniciadas ações para garantir a continuidade dos serviços no espaço e que, em breve, começará estudo de viabilidade para colocar outra empresa para funcionar no local. O restaurante Barbra’s, contudo, ainda pode recorrer da decisão da Justiça.

O diretor jurídico do Náutico, Gabriel Brandão, afirma que o contrato estabelecia a locação do imóvel para funcionamento exclusivo de restaurante, com obrigação de pagamento mensal de aluguel, IPTU e taxa da SPU. “Em janeiro de 2025, o Barbra's começou a atrasar os pagamentos: aluguel, IPTU e também a taxa da Secretaria do Patrimônio da União (SPU). Tentamos de todas as formas chegar a um consenso, firmar um acordo, mas sem êxito”, declara. Ele afirma que, somando aluguel, juros, IPTU e outros encargos, a inadimplência ultrapassa atualmente cerca de R$ 100 mil.

Ele afirma que o problema não se limitou à inadimplência, mas também ao uso irregular do espaço. “Além disso, o Barbra's deixou de funcionar como restaurante e passou a sublocar o espaço para terceiros realizarem eventos privados, como aniversários e casamentos, sem autorização do Náutico e sem previsão contratual. O contrato é claro: o espaço foi alugado para funcionar como restaurante”, explica. O diretor jurídico afirma que o Clube tentou resolver a situação amigavelmente até ajuizar a ação de despejo em julho. Após solicitação negada em primeira instância, o Náutico ingressou com recurso no TJCE. Questionado sobre possíveis recursos por parte do Barbra’s, o representante reconhece a possibilidade, mas afirma que isso não impede o cumprimento da decisão.

A proprietária relata que o Barbra’s assumiu a operação do restaurante em maio de 2023 e, em setembro daquele ano, investiu cerca de R$ 1,45 milhão na reforma do espaço, que estava deteriorado. “Em contrapartida, o clube nos deu a exclusividade do buffet nos salões. Até porque a gente investiu muito no restaurante”, diz. Embora o contrato não exigisse pagamento de percentual, ela afirma que passou a repassar 10% ao Náutico “como forma de ajudar o clube, que estava com estrutura bem comprometida”. Fotos enviadas ao O POVO mostram o local antes e após a reforma.