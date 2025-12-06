Morre Águia Dourada, repórter policial que marcou a TV cearense

Águia Dourada estava afastado da televisão desde julho de 2021 / Crédito: Arquivo pessoal/ reprodução

O repórter policial Águia Dourada teve a morte confirmada na manhã deste sábado, 6. O anúncio foi feito pela TV Cidade, onde ele trabalhou por duas décadas. O repórter ficou conhecido pelo estilo marcante e pela forma intensa com que narrava o cotidiano das periferias de Fortaleza.