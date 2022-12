Governo do Estado lança software com dados georreferenciais e ambientais

A Plataforma Estadual de Dados Espaciais Ambientais (Pedea), que permite a consulta, armazenamento e compartilhamento de dados georreferenciais do território cearense, foi lançada pelo Governo do Estado nesta segunda-feira, 26 de dezembro.



O software foi desenvolvido pelo programa Cientista Chefe, em parceria com a Secretaria Estadual do Meio Ambiente (Sema), a Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace) e o Instituto Labomar e pode ser acessado por computadores e dispositivos móveis.

Por meio da Pedea, instituições poderão ter acesso a dados geográficos e informações sobre a zona costeira e o espaço marinho cearense, bem como identificar ecossistemas, flora, fauna e áreas de proteção em diferentes regiões do Estado.

De acordo com a governadora do Estado do Ceará, Izolda Cela, essas informações “interessam a um investidor, por exemplo, e principalmente ajudam o Ceará e à sociedade a preservar melhor sua riqueza natural”.

Para realizar atualizações à base de dados da plataforma, a Secretaria Estadual do Meio Ambiente vai dispor de dois veículos aéreos não tripulados (Vant) para captação de imagens.

Para consultar a plataforma, basta acessar https://pedea.sema.ce.gov.br/portal/.





