Jovem de 21 anos morre afogado na Lagoa do Kitesurf na Taíba

Um jovem de 21 anos morreu afogado na Lagoa do Kitesurf, em São Gonçalo do Amarante, na manhã desse domingo, 7. No mesmo dia, na Praia do Futuro, em Fortaleza, um turista também foi a óbito após afogamento.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acionamento foi feito às 9h40 por frequentadores da margem oeste do espelho d'água e o órgão realizou deslocamento imediato. Conforme apuração dos Bombeiros no local, o homem seria natural de Sítio Jordão, no Ceará, e estava em um momento de lazer quando submergiu e não retornou à superfície.