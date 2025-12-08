Jovem de 21 anos morre afogado na Lagoa do Kitesurf na Taíba

Jovem de 21 anos morre afogado na Lagoa do Kitesurf na TaíbaConforme apuração dos Bombeiros no local, o homem seria natural de Sítio Jordão, no Ceará, e estava em um momento de lazer quando submergiu e não retornou à superfície
Um jovem de 21 anos morreu afogado na Lagoa do Kitesurf, em São Gonçalo do Amarante, na manhã desse domingo, 7. No mesmo dia, na Praia do Futuro, em Fortaleza, um turista também foi a óbito após afogamento.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acionamento foi feito às 9h40 por frequentadores da margem oeste do espelho d'água e o órgão realizou deslocamento imediato. Conforme apuração dos Bombeiros no local, o homem seria natural de Sítio Jordão, no Ceará, e estava em um momento de lazer quando submergiu e não retornou à superfície.
Os Bombeiros fizeram a operação de mergulho e, após varredura subaquática, localizaram a vítima. "A equipe de socorro constatou ausência de sinais vitais, sendo acionado o serviço de perícia e demais órgãos competentes para os procedimentos legais", informou em nota.
Os Bombeiros ressaltaram que o avô da vítima estava presente durante a operação e orientou sobre a necessidade de atenção redobrada em áreas naturais de banho.
"Sobretudo em lagoas e açudes com fundos irregulares, declínio abrupto e correntezas internas. O uso de colete salva-vidas e a permanência em zonas supervisionadas são medidas essenciais de segurança".