Criança de dois anos morre atropelada por condutora em Ibiapina

No local, a suspeita prestou socorro à vítima, que foi encaminhada para uma unidade hospitalar na região.

Uma criança de dois anos morreu atropelada após uma condutora atingi-lá nesse sábado, 2, no bairro Estádio, município de Ibiapina , na Serra da Ibiapaba.

Ao chegar no local, a criança não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. Equipes da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foram acionadas para a ocorrência e colheram indícios que vão auxiliar nas investigações.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que a Polícia Civil do Ceará (PC-CE) investiga o acidente de trânsito com vítima fatal.

O caso está a cargo da Delegacia de Polícia Civil de Ibiapina. Não há informações se a condutora do veículo foi detida.