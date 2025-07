Casal é morto a tiros em clube de festas de Santa Quitéria

Delegacia de Canindé continua investigações para elucidar o crime ocorrido no município de Santa Quitéria

Um homem de 21 anos e uma mulher de 25 anos foram mortos a tiros na noite de sexta-feira, 4, em Santa Quitéria, município da região Norte do Ceará.

Equipes da Polícia Militar e da Perícia Forense foram chamadas ao local após o ocorrido. Os nomes das vítimas não foram divulgados oficialmente.

Conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), as circunstâncias do duplo homicídio são investigadas pela Delegacia de Polícia Civil de Canindé.

Denúncias

A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.