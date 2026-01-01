Celular roubado ou furtado no Réveillon? Veja o que fazer

Celular roubado ou furtado: como registrar ocorrência e bloquear o aparelho. / Crédito: Reprodução/Divulgação

Com o aumento da circulação de pessoas nas festas de Réveillon, casos de furto e roubo de celulares costumam crescer. Para quem passar por esse transtorno, é importante agir rápido para proteger dados pessoais e reduzir prejuízos. Para reduzir os danos, autoridades orientam que a vítima adote algumas medidas imediatas. O primeiro passo inicial é registrar um Boletim de Ocorrência (B.O.). No Ceará, o registro pode ser feito de forma on-line, pelo site da Polícia Civil do Estado, ou presencialmente em uma delegacia.

O B.O. é essencial para acionar operadoras, programas de bloqueio e, em alguns casos, para a recuperação do aparelho. Bloqueio imediato da linha e do aparelho Após o registro, o usuário deve entrar em contato com a operadora de telefonia para bloquear o chip, evitando chamadas indevidas e uso de aplicativos vinculados ao número. Também é importante solicitar o bloqueio do IMEI, número de identificação único do celular. Com isso, o aparelho fica inutilizável em redes móveis, mesmo com outro chip. O IMEI pode ser consultado:

Na caixa do aparelho



Na nota fiscal



No e-mail da conta vinculada ao sistema (Google ou Apple)



Pelo código *#06# (caso o celular ainda esteja em mãos) SAIBA MAIS | Celular Seguro: novo recurso envia alertas a aparelhos roubados religados com chip novo

Programa federal: Celular Seguro O Governo Federal disponibiliza o Celular Seguro, ferramenta que permite bloquear rapidamente o aparelho, a linha telefônica e aplicativos bancários em um único ambiente. O serviço funciona pelo site ou aplicativo Celular Seguro e permite:

- Bloquear o celular e o chip

- Suspender contas vinculadas

- Cadastrar pessoas de confiança para acionar o bloqueio em caso de emergência

A plataforma integra bancos e operadoras, agilizando a proteção dos dados do usuário. Programa do Ceará: Meu Celular No âmbito estadual, o Governo do Ceará mantém o programa Meu Celular, voltado à prevenção e recuperação de aparelhos furtados ou roubados. A ferramenta permite:

- Cadastro prévio do aparelho com número de IMEI

- Comunicação de furto ou roubo

- Auxílio na identificação e devolução de celulares recuperados pelas forças de segurança