Celular roubado ou furtado no Réveillon? Veja o que fazer

Celular roubado ou furtado no Réveillon? Veja quais serviços acionarVítimas devem registrar ocorrência, bloquear o aparelho e proteger dados pessoais; há serviços estaduais e federais disponíveis
Com o aumento da circulação de pessoas nas festas de Réveillon, casos de furto e roubo de celulares costumam crescer. Para quem passar por esse transtorno, é importante agir rápido para proteger dados pessoais e reduzir prejuízos. Para reduzir os danos, autoridades orientam que a vítima adote algumas medidas imediatas.
O primeiro passo inicial é registrar um Boletim de Ocorrência (B.O.). No Ceará, o registro pode ser feito de forma on-line, pelo site da Polícia Civil do Estado, ou presencialmente em uma delegacia.
O B.O. é essencial para acionar operadoras, programas de bloqueio e, em alguns casos, para a recuperação do aparelho.
Bloqueio imediato da linha e do aparelho
Após o registro, o usuário deve entrar em contato com a operadora de telefonia para bloquear o chip, evitando chamadas indevidas e uso de aplicativos vinculados ao número.
Também é importante solicitar o bloqueio do IMEI, número de identificação único do celular. Com isso, o aparelho fica inutilizável em redes móveis, mesmo com outro chip.
O IMEI pode ser consultado:
- Na caixa do aparelho
- Na nota fiscal
- No e-mail da conta vinculada ao sistema (Google ou Apple)
- Pelo código *#06# (caso o celular ainda esteja em mãos)
Programa federal: Celular Seguro
O Governo Federal disponibiliza o Celular Seguro, ferramenta que permite bloquear rapidamente o aparelho, a linha telefônica e aplicativos bancários em um único ambiente.
O serviço funciona pelo site ou aplicativo Celular Seguro e permite:
- Bloquear o celular e o chip
- Suspender contas vinculadas
- Cadastrar pessoas de confiança para acionar o bloqueio em caso de emergência
A plataforma integra bancos e operadoras, agilizando a proteção dos dados do usuário.
Programa do Ceará: Meu Celular
No âmbito estadual, o Governo do Ceará mantém o programa Meu Celular, voltado à prevenção e recuperação de aparelhos furtados ou roubados.
A ferramenta permite:
- Cadastro prévio do aparelho com número de IMEI
- Comunicação de furto ou roubo
- Auxílio na identificação e devolução de celulares recuperados pelas forças de segurança
O cadastro pode ser feito de forma on-line e é recomendado mesmo antes de qualquer ocorrência.
Fortaleza também orienta vítimas
Em Fortaleza, a Secretaria da Segurança Pública reforça que vítimas podem buscar apoio nas delegacias, inclusive nas unidades de plantão durante o Réveillon, além de utilizar os canais digitais para registro da ocorrência.
Cuidados extras para evitar prejuízos
Além dos serviços de bloqueio, especialistas recomendam:
- Ativar senhas e biometria no aparelho
- Usar autenticação em dois fatores em aplicativos
- Evitar acessar contas bancárias em redes públicas
- Manter backup atualizado dos dados