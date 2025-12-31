Réveillon de Fortaleza: shows no Aterro da Praia de Iracema

Festa para receber o novo ano iniciou na tarde de quarta-feira e se estende até as primeiras horas da manhã que inicia 2026. Nove atrações e milhares de cearenses e turistas ocuparam a orla alencarina

Já nas primeiras horas da programação do dia 31 de dezembro , o clima era de animação entre o público que começava a chegar e ocupar o espaço.

Ainda durante a tarde, Fortaleza deu início às celebrações da virada com o tradicional Réveillon no Aterro da Praia de Iracema , reunindo moradores e turistas para dar boas-vindas a 2026 em uma noite repleta de música.

No momento dos fogos, exaltou a cidade de Fortaleza e citou que o município estava fazendo 300 anos (apesar de o aniversário da capital cearense ocorrer apenas em abril).

A virada do ano no Aterro da Praia de Iracema, em Fortaleza, foi comandada por Seu Jorge . O cantor foi o responsável por animar a plateia no momento de transição entre anos. Ele tocou alguns de seus sucessos, como "Mina do Condomínio" e "Ela É Amiga da Minha Mulher".

Queima de fogos e show de Seu Jorge receberam 2026 na Praia de Iracema, em Fortaleza Crédito: Aurélio Alves / O POVO

Queima de fogos e show de Seu Jorge receberam 2026 na Praia de Iracema, em Fortaleza Crédito: Aurélio Alves / O POVO

Queima de fogos e show de Seu Jorge receberam 2026 na Praia de Iracema, em Fortaleza Crédito: Aurélio Alves / O POVO

Queima de fogos e show de Seu Jorge receberam 2026 na Praia de Iracema, em Fortaleza Crédito: Aurélio Alves / O POVO

Queima de fogos e show de Seu Jorge receberam 2026 na Praia de Iracema, em Fortaleza Crédito: Aurélio Alves / O POVO

Queima de fogos e show de Seu Jorge receberam 2026 na Praia de Iracema, em Fortaleza Crédito: Aurélio Alves / O POVO

Queima de fogos e show de Seu Jorge receberam 2026 na Praia de Iracema, em Fortaleza Crédito: Aurélio Alves / O POVO

Queima de fogos e show de Seu Jorge receberam 2026 na Praia de Iracema, em Fortaleza Crédito: Aurélio Alves / O POVO

Por volta das 23h30min, Seu Jorge subiu ao palco e animou o público até conduzir a contagem regressiva, acompanhada do espetáculo de fogos de artifício, que marcou a chegada de 2026.

Foi o caso da estudante Maria Vitória Alves, 16. Ela foi ao show com sua mãe: "Eu vim de Itapipoca só para ver o Matuê. Estou aqui desde 18h. Admiro muito ele. As músicas dele são muito boas".

Após o show de Seu Jorge, entrou em cena o cearense Matuê , que se apresentou no Réveillon de Fortaleza pela segunda vez - a primeira foi na passagem para 2025. Com público maioritariamente jovem entre os mais engajados, houve quem viesse da cidade de Itapipoca só para ver o cantor.

Quanto ao lançamento dos fogos, o barulho continuou a causar incômodos, e houve quem lançasse fogos diretamente da plateia no Aterro da Praia de Iracema.

Após a apresentação de Matuê, a festa de Réveillon em Fortaleza foi comandada por Wesley Safadão e Taty Girl. Havia expectativa quanto ao seu show, pois ele cancelou apresentações no dia 30 por motivos de saúde. No fim, acabou subindo ao palco.

Maria Vitória também esteve ao lado de grupo de amigos. Uma das companhias foi Maria Adriele Ribeiro, 21. "Estou aqui desde 21h. Estou muito nervosa. Ele é um ótimo artista, admiro muito ele, as músicas são incríveis", disse antes do show.

Maria Adriele Ribeiro e os amigos são fãs de Matuê e acompanharam o show do cantor no Réveillon 2026 de Fortaleza Crédito: Aurélio Alves / O POVO

Maria Adriele Ribeiro e os amigos são fãs de Matuê e acompanharam o show do cantor no Réveillon 2026 de Fortaleza Crédito: Aurélio Alves / O POVO

Maria Vitória Alves, de 16 anos, é fã de Matuê e acompanhou o show do cantor no Réveillon 2026 de Fortaleza Crédito: Aurélio Alves / O POVO

Maria Vitória Alves, de 16 anos, é fã de Matuê e acompanhou o show do cantor no Réveillon 2026 de Fortaleza Crédito: Aurélio Alves / O POVO

As músicas animadas, muitas já conhecidas de cor pelos presentes, ajudaram a aquecer o Aterro para as longas horas de festa que ainda viriam.

Subindo ao palco às 17h, ele embalou o público com um repertório diversificado, passeando por covers, samba, MPB e forró.

A programação começou no fim de tarde com Marcos Lessa , cantor e compositor cearense que ganhou projeção nacional após sua participação no The Voice Brasil em 2013.

Fortalezenses e turistas se reúnem no Aterro da Praia de Iracema para dar início às celebrações do Réveillon 2026 Crédito: Daniel Galber

Após a abertura, Nayra Costa se apresentou como segunda atração, seguida pela banda Transacionais, que animou o público e colocou todos para dançar.

Com o passar das horas, o espaço foi se enchendo gradualmente e Paralamas do Sucesso subiu ao palco, iluminando o Aterro com o brilho das lanternas de celular enquanto o público cantava junto "Lanterna dos Afogados".

Os Paralamas do Sucesso fazem show na Praia de Iracema no Réveillon 2026 de Fortaleza Crédito: Fco Fontenele / O POVO Paralamas do Sucesso sobe ao palco como quartaa atração do Réveillon 2026 no Aterro da Praia de Iracema Crédito: Daniel Galber

Como a última atracão antes da virada, Claudia Leitte sobe ao palco ao som do clássico "Amor Perfeito", de Roberto Carlos.

A cantora destacou a beleza de Fortaleza. “Cidade linda, merece ser vista. Saúde, paz, amor e justiça na vida de cada um”, desejou.



Claudia Leitte se apresenta em noite do Réveillon 2026 em Fortaleza Crédito: Fco Fontenele / O POVO

Famílias aproveitam a chegada de 2026

Quem aproveita o espaço em família é a auxiliar de cozinha Aline Marques, 39. Enquanto o filho aguarda a apresentação do artista Matuê, a mãe confessa estar satisfeita em aproveitar todas as atrações.

“O que me motivou foram os artistas, a megaestrutura desse evento e principalmente a preocupação com a nossa acessibilidade”, relata Aline. “A pessoa ter um bom acesso para chegar até aqui e participar do evento… É muito bom para todos”.

Já o servidor público Clayton Arruda, 47, aproveita o Réveillon fortalezense pela terceira vez. Apesar de cearense, vive em Brasília, então as festividades no final do ano se tornam um bom motivo para retornar



“No primeiro ano, eu fiquei surpreso com o espaço reservado, achei bem legal pra pessoa com a mobilidade reduzida não precisar ficar pisando na areia. E eles estão melhorando a cada ano, mas acho que pode ser melhor, para incluir mais”, afirma.

Leia mais Wesley Safadão confirma apresentação no Réveillon de Fortaleza; confira o horário

Sobre o assunto Wesley Safadão confirma apresentação no Réveillon de Fortaleza; confira o horário

Fãs chegam cedo no Aterro para o Réveillon 2026

Mesmo com movimentação ainda gradual no começo do evento, grupos de amigos e famílias chegavam animados para garantir um bom lugar e aproveitar a programação extensa. Entre eles, um grupo de jovens que veio de Sobral especialmente para curtir o Réveillon de Fortaleza.

Grupo de amigos de Sobral chegaram cedo para garantir um bom lugar no Réveillon do Aterro da Praia de Iracema Crédito: Daniel Galber

Eles chegaram à Capital na segunda-feira, 29, e já participaram do primeiro dia de shows, no dia 30. Para Yves Azevedo, 19, que passa o Ano Novo em Fortaleza pela primeira vez, a experiência tem sido positiva.

"Hoje, viemos mais pelo Matuê e pela cultura local também, né? Ontem foi muito tranquilo. Me senti muito seguro, os policiais e bombeiros estavam com uma segurança ótima. Não vi nenhum perigo ao nosso redor", relatou. Enquanto alguns do grupo já haviam vivido a experiência outras vezes, alguns até mais de duas, a expectativa para a noite da virada era de diversão com responsabilidade.



Entre os amigos, a empolgação de Jamily Mendes, 21, chamava atenção. Fã declarada de Matuê, atração aguardada da madrugada, ela contou que fez questão de chegar cedo. "Eu queria ficar na grade e chegar em 2026 com tudo", disse. Jamily já foi a quatro shows do artista, incluindo a turnê 333, no Centro de Eventos do Ceará, e apresentações promovidas pela Prefeitura da Capital.

Natural de Quixadá, Henry Girão passa Ano Novo no Aterro pela primeira vez para assistir ao show de Taty Girl Crédito: Daniel Galber

Henry Girão, 18, de Quixadá, também chegou ao Aterro da Praia de Iracema logo no início dos shows, determinado a não perder nenhum momento. Em seu primeiro ano novo em Fortaleza, a atração mais aguardada é Taty Girl, que encerra o evento.

Henry conta que já havia tentado ver a contora no "Baú da Taty", mas chegou atrasado por estar realizando o Enem e não conseguiu assistir apresentação da cearense. Para o Réveillon 2026, a estratégia foi diferente: chegou cedo para garantir seu lugar e acompanhar a festa do início ao fim.

Entre os turistas, a professora Aurene Borges, 55, veio do Pará em uma viagem de amigos para celebrar a virada do ano em Fortaleza. O grupo chegou preparado para passar horas no local, levando cadeiras de praia para assistir aos shows com mais conforto.

“A ideia é ficar até a virada, curtir os shows e viver esse momento juntos”, disse. Para 2026, ela demonstra esperança. “2025 foi um ano bom, mas a gente espera que 2026 seja muito melhor. A gente enfrenta muitas dificuldades, mas espera conseguir realizar sonhos que ficaram só no pensamento em 2025”, afirmou.

O evento também conta com trabalhadores que encontram no Réveillon uma oportunidade de aumentar a renda. Entre eles está o vendedor ambulante Samuel Dias, 30, que veio do município de Iguatu, a 134 km de Fortaleza para comercializar tiaras de cabeça brilhantes. Esta é a segunda noite consecutiva de trabalho.

“O movimento está ótimo. O público está animado e as vendas estão boas”, relatou Samuel. Segundo ele, a expectativa é esgotar toda a mercadoria antes do fim da festa. “Ontem consegui vender até por volta das duas da manhã, e hoje quero acabar tudo ainda mais cedo”, afirmou.

Na área reservada para pessoas com deficiência (PCDs), a funcionária pública Rochely Nobre, 57, e a artesã Djane Valentim, 52, celebraram o Réveillon. As duas se conhecerem na primeira noite do evento, na terça-feira, 30, e fizeram amizade já no primeiro contato.

“Eu cheguei ontem e acabei fazendo amizade com ela. Quando cheguei hoje, já estava tudo cheio, mas ela tinha guardado um espaço para mim”, contou Rochely. "Eu estou achando tudo ótimo. Está bem acessível e organizado. A ideia é ficar até de manhã", conta.

Djane, que já frequenta o Réveillon de Fortaleza há vários anos, destacou a experiência na área reservada. “Ontem foi maravilhoso e hoje também está sendo. Eu venho sempre e gosto muito quando tem samba, quando o artista canta samba a gente fica feliz”, disse.

Kássia Lopes, 55, aproveitava a festa ao lado dos amigos. Fã declarada da banda Transacionais, ela dançou durante toda a apresentação. “Eu vim ontem e fiquei até quatro horas da manhã. Vim com a turma toda, meus amigos do pedal, do ciclismo. Somos muito fãs do Transacionais. O show está sendo perfeito”, contou.

“Já faz quatro anos que a gente vem para o Réveillon de Fortaleza. A gente traz bebida, petiscos e fica até de manhã, até acabar. Depois ainda toma um banho de mar”, disse. Para 2026, a expectativa é de celebração. “Eu desejo saúde, muita paz e felicidade. Vai ser ano de Copa e de Carnaval, mais oportunidade para comemorar”, afirmou.

Reveillón no Aterro 2026

A abertura com Marcos Lessa foi apenas o começo de uma noite intensa no Aterro da Praia de Iracema, que ainda receberá nomes como Seu Jorge, responsável por conduzir o momento da virada, além de Matuê, Wesley Safadão e Taty Girl, encerrando a programação ao amanhecer.



Com uma proposta descentralizada, a Prefeitura de Fortaleza promoveu o Réveillon 2026 também nos polos de Messejana e Conjunto Ceará, que teve shows na terça-feira, 30. Nesta quarta-feira, 31, a programação ocorre toda no Aterro da Praia de Iracema.

Confira as fotos da virada:

Público celebra a virada de 2026 ao som de grandes atrações. Na foto: Adriano Tavares (39), Cassia Lopes (55), Almir Almeida (53), Rodrigo Dias (47), Vanesca Fontenele (59) e Lu Vales (53) Crédito: Daniel Galber Samuel Dias, 30, vendedor ambulante, acompanha a festa no Aterro enquanto trabalha Crédito: Daniel Galber Rochely Nobre, 57, funcionária pública, e Djane Valentim, 52, artesã, passam o o Réveillon 2026 no Aterro Crédito: Daniel Galber Aurene Borges, 55, natural do Pará, aproveita o Réveillon 2026 em Fortaleza Crédito: Daniel Galber Aurene Borges e suas amigas no Aterro da Praia de Iracema Crédito: Daniel Galber

Veja os shows desta quarta-feira, 31