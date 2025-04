Pelo menos cinco mulheres foram assassinadas em uma semana no Ceará. Os casos envolvem crimes com uso de arma de fogo e arma branca e, conforme O POVO apurou, todos os suspeitos dos crimes são homens. Os casos foram registrados entre os dias 25 a 31 de março em Fortaleza , Maracanaú , Independência e Jericoacoara .

No dia 25, duas jovens de 18 anos foram mortas a tiros durante ataque a um carro no bairro Jangurussu, em Fortaleza. Elas teriam sido perseguidas por seis homens em motocicletas até o momento que o veículo foi atacado. Testemunhas apontam que as mulheres foram mortas pelo grupo.

No entanto, um dos suspeitos preso afirma que os disparos partiram de um homem que estava em uma praça da região no momento em que as vítimas entraram em uma comunidade com os vidros do carro levantados, contraindo ordem de uma facção criminosa.

Na noite do dia seguinte, uma moradora de Jericoacoara foi morta a tiros na saída de um restaurante localizado no Centro. O homicídio aconteceu após os criminosos abordarem a vítima e perguntarem seu nome.

Após a identificação, ela foi alvejada. O caso aconteceu próximo a uma igreja, onde os tiros foram ouvidos por fieis durante uma missa.