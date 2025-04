Cinco suspeitos morrem em dois casos de intervenção policial no Ceará

Submetralhadora e dois revólveres foram apreendidos em ocorrência em que três suspeitos de integrar um grupo criminosos morreram em intervenção policial em Santana do Acaraú / Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Nesta segunda-feira, 31, duas ocorrências distintas de intervenção policial no Ceará resultaram na morte de cinco suspeitos de praticar crimes. O primeiro caso foi registrado durante a madrugada em Santana do Acaraú, município do Sertão de Sobral. Já a segunda ocorrência se deu durante a tarde em Cascavel, na Região Metropolitana de Fortaleza. Nenhum policial ficou ferido nas ações, assim como também não foram efetuadas prisões. Em Santana do Acaraú, a ocorrência teve início após a PM receber informações de que um grupo armado se localizava nas proximidades do cemitério da cidade.

Já em Cascavel, uma equipe do Comando Tático Motorizado (Cotam) recebeu informações do 15º Batalhão de Polícia Militar (15ºBPM) sobre a presença de indivíduos armados que estariam "amedrontando moradores e praticando tráfico de drogas" na localidade de Choró Umarí. ‘Ao se aproximarem de uma residência, os policiais foram recebidos com disparos de arma de fogo”, informou a PM. “Os suspeitos, posicionados ao lado da casa, entraram no imóvel e continuaram a efetuar disparos. Diante da agressão, os policiais revidaram. Durante o confronto, dois homens foram atingidos. Eles foram socorridos à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Cascavel, mas não resistiram aos ferimentos. Os demais envolvidos fugiram pela mata”.