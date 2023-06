Polícia Civil prende casal suspeito de integrar organização criminosa em Trairí

Uma ação da Polícia Civil do Ceará resultou nas prisões em flagrante de um homem e uma mulher, que integram um grupo criminoso com atuação em Trairi, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). Na operação, deflagrada nesta terça-feira, 20, foram apreendidas armas, munições, drogas, dinheiro, balaclavas e duas motocicletas usadas nas ações criminosas.

Para refrear atividades criminosas na RMF e prosseguir com as investigações no que concerne aos crimes de homicídios cometido no município, agentes da Delegacia Metropolitana de Trairi em conjunto com as Delegacias de Paracuru e São Luiz do Curu, realizavam investigações pela região quando avistaram um casal em uma motocicleta em ato suspeito.

Ao abordarem o casal, viram que a suspeita identificada como Jane Erica Carlos Virginio, de 33 anos, sem ficha criminal, trazia consigo uma pequena quantidade de maconha e cocaína, prontas para comercialização.

Questionada sobre os entorpecentes, ela informou que estava levando o material seguindo ordens de um homem, identificado como Frank Felipe de Sousa, também de 33 anos. Do local, eles foram em busca de Frank, que possui ficha criminal por integrar organização criminosa, porte ilegal de arma de fogo, resistência e crime de trânsito. Em posse dele, os agentes encontraram uma arma de fogo, munições de calibre 38, balaclava, um motocicleta e aparelhos celulares.

Frank Felipe e Jane Erika foram conduzidos à unidade policial, onde foram autuados por tráfico de drogas, organização criminosa e posse ilegal de arma de fogo. Agora os procedimentos investigativos prosseguem para esclarecer a participação de Frank nos crimes cometidos nos últimos dias na região.