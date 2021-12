Homem é preso suspeito de armazenar e compartilhar pornografia infantil

Um homem de 21 anos foi preso nessa terça-feira, 28, suspeito de armazenar e compartilhar vídeos com conteúdo pornográfico envolvendo crianças. A ação é prevista como crime pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Segundo a Polícia Civil do Estado (PC-CE), a captura ocorreu no município de Morada Nova, a 171 km de Fortaleza.

Sobre o assunto Homem é preso em Cascavel suspeito de estuprar a própria filha de 2 anos

Com alvos no Ceará, megaoperação da PF contra pornografia infantil prende 18 pessoas

Família Poncio: TJCE afirma que não há documentos sobre adoção de Josué no órgão

As investigações iniciaram após os policiais civis tomarem conhecimento de um vídeo veiculado em um grupo de uma rede social. O arquivo continha cenas de atos libidinosos envolvendo um adulto e uma criança. O usuário responsável pelo compartilhamento do vídeo no grupo foi identificado e localizado. Um mandado de busca e apreensão, além de um mandado de prisão preventiva foi emitido em desfavor do homem.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Com o mandato, os policiais civis se deslocaram até o imóvel onde o suspeito reside. Lá, além da captura, dois notebooks, um celular e um pendrive foram apreendidos. O material passará por perícia. Ele é investigado pelos crimes previstos nos Arts. 241-A e 241-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

Tenha acesso a todos os colunistas. Assine O POVO+ clicando aqui

Tags