Sete homens são presos suspeitos de matar mulher de 18 anos em Ubajara

A Polícia prendeu sete homens em flagrante suspeitos de envolvimento na morte de uma jovem de 18 anos em Ubajara, na manhã dessa segunda-feira, 27. A mulher foi assassinada a tiros durante o início da manhã, e as capturas foram relizadas em menos de cinco horas após o crime. Os detalhes da ação da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) e da Polícia Militar do Ceará (PMCE) foram divulgados na quarta, 28.

Logo após o assassinato, o companheiro da vítima, Antônio Lucas de Sousa Vieira, acabou sendo detido suspeito de participar de um duplo homicídio na região. Ele seria o alvo do grupo criminoso que efetuou disparos contra a jovem. No crime pelo qual Antônio foi preso, registrado em novembro deste ano, uma das vítimas era uma mulher gestante.

Foram detidos pela participação no assassinato da mulher de 18 anos: Antônio Eudes da Silva, 25, também conhecido como “DJ”; Mateus Ramos Silva, 22, conhecido como “Pachola”; Gleiciano da Cunha Silva, 25; Emanuel Weslley Sousa da Silva, 25; Allyson Luiz Santos, 24; Ederson Silva Azevedo, 28, conhecido como “Pica-pau” e Jardeson Silva Azevedo, 31, conhecido como “Manin”.

De acordo com informações da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o grupo foi levado à Delegacia Regional de Tianguá. Eles foram autuados em flagrante pelos crimes de homicídio e por integrarem grupo criminoso. Contra Antônio Eudes também foi cumprido mandado de prisão preventiva pelos mesmos crimes.

Outros homens, também suspeitos de envolvimento no assassinato da mulher em Ubajara, foram identificados pela Polícia Civil. As buscas continuam.



