MPCE denuncia homem por matar a própria avó, de 87 anos, em Tianguá

Sede do Ministério Público do Estado do Ceará / Crédito: Divulgação/MPCE

O Ministério Público Estadual (MPCE) denunciou, nesta quarta-feira, 21, Antônio Wellington Marques de Albuquerque, de 23 anos. Ele é acusado de matar a própria avó, Antônia Braga de Sousa, de 87 anos, no último sábado, 17, em Tianguá, município da Serra da Ibiapaba.

Na denúncia, a promotora Paula Carvalho Ribeiro descreve que Antônio Wellington amarrou, esfaqueou e espancou a vítima. Também é relatado que vizinhos escutaram diversas pancadas em paredes e portas, vindas da casa onde o crime ocorreu — na localidade de Sítio Pitanga, Zona Rural de Tianguá.



“Para averiguar, o vizinho dirigiu-se a residência da vítima, que estava com a porta aberta, sendo seguido por outros vizinhos que também ouviram os barulhos, momento em que, ao entrar no cômodo, a encontraram amarrada, esfaqueada, com múltiplas fraturas, com o braço esquerdo jogado para o lado e todo ‘esbagaçado’ e outro sobre o pescoço”, consta na denúncia.

