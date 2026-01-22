MPCE denuncia homem por matar a própria avó, de 87 anos, em Tianguá

MPCE denuncia homem por matar a própria avó, de 87 anos, em TianguáVítima foi amarrada, esfaqueada e espancada, descreve a denúncia. Crime foi registrado no útlimo sábado, 17, na localidade de Sítio Pitanga
O Ministério Público Estadual (MPCE) denunciou, nesta quarta-feira, 21, Antônio Wellington Marques de Albuquerque, de 23 anos. Ele é acusado de matar a própria avó, Antônia Braga de Sousa, de 87 anos, no último sábado, 17, em Tianguá, município da Serra da Ibiapaba.
Na denúncia, a promotora Paula Carvalho Ribeiro descreve que Antônio Wellington amarrou, esfaqueou e espancou a vítima. Também é relatado que vizinhos escutaram diversas pancadas em paredes e portas, vindas da casa onde o crime ocorreu — na localidade de Sítio Pitanga, Zona Rural de Tianguá.
“Para averiguar, o vizinho dirigiu-se a residência da vítima, que estava com a porta aberta, sendo seguido por outros vizinhos que também ouviram os barulhos, momento em que, ao entrar no cômodo, a encontraram amarrada, esfaqueada, com múltiplas fraturas, com o braço esquerdo jogado para o lado e todo ‘esbagaçado’ e outro sobre o pescoço”, consta na denúncia.
“No local das agressões, havia sangue já seco, destacando que a vítima já vinha sendo alvo de violência há algum tempo”.
A Polícia Militar do Ceará (PM-CE) foi acionada e, em seguida, Antônia foi encaminhada ao Hospital Municipal, de onde ela foi depois levada à Santa Casa de Sobral, a 89 quilômetros de Tianguá. A idosa, porém, não resistiu.
Antônio Wellington foi espancado pelos moradores da região. Ele foi encaminhado a uma unidade hospitalar, tendo recebido alta na segunda-feira, 19. No mesmo dia, foi autuado e teve a prisão preventiva decretada em audiência de custódia.
O MPCE caracterizou o crime como feminicídio. O crime ainda foi qualificado pelo fato da vítima ter mais de 60 anos (Art. 121-A § 2º, inciso II do Código Penal Brasileiro).
