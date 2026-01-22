Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

MPCE denuncia homem por matar a própria avó, de 87 anos, em Tianguá

MPCE denuncia homem por matar a própria avó, de 87 anos, em Tianguá

Vítima foi amarrada, esfaqueada e espancada, descreve a denúncia. Crime foi registrado no útlimo sábado, 17, na localidade de Sítio Pitanga
Atualizado às Autor Lucas Barbosa
Autor
Lucas Barbosa Repórter do caderno de Cidades
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Ministério Público Estadual (MPCE) denunciou, nesta quarta-feira, 21, Antônio Wellington Marques de Albuquerque, de 23 anos. Ele é acusado de matar a própria avó, Antônia Braga de Sousa, de 87 anos, no último sábado, 17, em Tianguá, município da Serra da Ibiapaba.

Na denúncia, a promotora Paula Carvalho Ribeiro descreve que Antônio Wellington amarrou, esfaqueou e espancou a vítima. Também é relatado que vizinhos escutaram diversas pancadas em paredes e portas, vindas da casa onde o crime ocorreu — na localidade de Sítio Pitanga, Zona Rural de Tianguá.

“Para averiguar, o vizinho dirigiu-se a residência da vítima, que estava com a porta aberta, sendo seguido por outros vizinhos que também ouviram os barulhos, momento em que, ao entrar no cômodo, a encontraram amarrada, esfaqueada, com múltiplas fraturas, com o braço esquerdo jogado para o lado e todo ‘esbagaçado’ e outro sobre o pescoço”, consta na denúncia.

“No local das agressões, havia sangue já seco, destacando que a vítima já vinha sendo alvo de violência há algum tempo”. 

A Polícia Militar do Ceará (PM-CE) foi acionada e, em seguida, Antônia foi encaminhada ao Hospital Municipal, de onde ela foi depois levada à Santa Casa de Sobral, a 89 quilômetros de Tianguá. A idosa, porém, não resistiu.

Leia mais

Antônio Wellington foi espancado pelos moradores da região. Ele foi encaminhado a uma unidade hospitalar, tendo recebido alta na segunda-feira, 19. No mesmo dia, foi autuado e teve a prisão preventiva decretada em audiência de custódia.

O MPCE caracterizou o crime como feminicídio. O crime ainda foi qualificado pelo fato da vítima ter mais de 60 anos (Art. 121-A § 2º, inciso II do Código Penal Brasileiro).

 

 

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar