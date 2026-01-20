Tianguá: neto que matou avó espancada têm prisão preventiva decretada

Suspeito foi apresentado à Polícia Civil do Ceará (PC-CE). Imagem meramente ilustrativa / Crédito: Divulgação/SSPDS

A Justiça do Ceará decretou, nesta terça-feira, 20, a prisão preventiva de Antonio Wellington Marques de Albuquerque, acusado de feminicídio após matar a avó, de 87 anos, espancada nesse sábado, 17, na zona rural de Tianguá, na Serra da Ibiapaba. Apesar de ter sido socorrida, a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu nessa segunda-feira, 19. Conforme o Auto de Prisão em Flagrante (AFP), o modus operandi empregado pelo acusado demonstra “brutalidade acentuada”. A vítima foi encontrada inconsciente, imobilizada por amarras e com múltiplas lesões corporais.