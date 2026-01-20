Tianguá: neto que matou avó espancada têm prisão preventiva decretada

Tianguá: neto que matou avó espancada têm prisão preventiva decretadaVítima de 87 anos foi encontrada dentro da casa com lesões feitas com pedaços de madeira e com fraturas no braço e na região pélvica, além de traumatismo craniano
A Justiça do Ceará decretou, nesta terça-feira, 20, a prisão preventiva de Antonio Wellington Marques de Albuquerque, acusado de feminicídio após matar a avó, de 87 anos, espancada nesse sábado, 17, na zona rural de Tianguá, na Serra da Ibiapaba.
Apesar de ter sido socorrida, a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu nessa segunda-feira, 19. Conforme o Auto de Prisão em Flagrante (AFP), o modus operandi empregado pelo acusado demonstra “brutalidade acentuada”. A vítima foi encontrada inconsciente, imobilizada por amarras e com múltiplas lesões corporais.
Ao O POVO, o coordenador do Resgate Tianguá, Reginaldo Ferreira, informou que a idosa foi encontrada dentro da casa com lesões feitas com pedaços de madeira e com fraturas no braço e na região pélvica, além de traumatismo craniano.
Foi constatado ainda pela equipe de Resgate de Tianguá que as agressões contra à vítima eram constantes e seguidas de ameaças e extorsão por parte de Wellington. Ainda segundo o documento, a conduta do suspeito revelou “elevado índice de reprovabilidade e periculosidade social”.
Diante das provas, como depoimentos dos policiais que atenderam a ocorrência e depoimentos de testemunhas, foi decretada a preventiva do suspeito.