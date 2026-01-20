Idosa morre após ser espancada e torturada pelo neto em Tianguá

Imagem meramente ilustrativa. Crime aconteceu na zona rural de Tianguá / Crédito: Samuel Setubal

Uma idosa de 87 anos morreu nessa segunda-feira, 19, após ser espancada e torturada pelo neto na localidade de Pitanga, na zona rural do município de Tianguá, a 285,63 quilômetros de Fortaleza. A vítima foi socorrida no sábado, 17, mas não resistiu aos ferimentos. O suspeito do crime foi preso. De acordo com o coordenador do Resgate Tianguá, Reginaldo Ferreira, a idosa foi encontrada dentro da casa em que moraa com o neto. Ela apresemntava lesões feitas com pedaços de madeira e com fraturas no braço e na região pélvica, além de traumatismo craniano.

Ainda segundo o coordenador do Resgate, as agressões contra à vítima eram constantes e seguidas de ameaças e extorsão por parte do neto.