Trio é detido por operar "delivery aéreo" de drogas e eletrônicos em presídios de Itaitinga

Apreensão da Secretaria da Administração Penitenciária / Crédito: divulgação/SAP

Uma operação da Coordenadoria de Inteligência (Coint) da Secretaria da Administração Penitenciária (SAP) e do Grupo de Ações Penitenciárias (GAP) resultou na prisão em flagrante, na noite desta terça-feira, 20, de três homens que utilizavam um drone para enviar ilícitos ao complexo prisional de Itaitinga. Os suspeitos, identificados como Antônio Cristiano Felix de Abreu, Francisco David Silva Sousa e Antônio Wellington Sabino Ferreira, foram interceptados nos arredores das unidades prisionais operando um modelo DJI Air 3S. O drone é de alta tecnologia e o tentava introduzir 17 smartwatches, que são relógios inteligentes, nas celas.

O trio foi encaminhado à Delegacia de Repressão as Ações Criminosas Organizadas (Draco), com o veículo VW Polo utilizado na ação e todo o material ilícito.