Suspeito de tráfico de drogas é preso no Panamá a pedido da Justiça belga

Uma investigação sobre as atividades de um chefão do tráfico de drogas na Bélgica, suspeito de continuar suas operações ilegais da prisão com o apoio de sócios que fugiram para o Panamá, levou à prisão de um deles em dezembro, anunciou nesta terça-feira (20) a Procuradoria de Bruxelas.

A Procuradoria apresentou a operação como resultado de uma "excelente cooperação" com as autoridades do Panamá.

O país centro-americano é considerado uma importante zona de trânsito para a cocaína produzida na América do Sul, especialmente na Colômbia, com destino à Europa. 

A alfândega belga apreende frequentemente cocaína no Panamá em carregamentos marítimos com destino ao porto de Antuérpia. 

No ano passado, as autoridades descobriram que o Panamá servia de refúgio para vários suspeitos envolvidos em uma organização criminosa ativa no distrito de Peterbos, em Bruxelas, revelou a Procuradoria nesta terça-feira. 

Em cumprimento a uma carta rogatória emitida por um juiz de Bruxelas, um dos suspeitos, um belga de 35 anos, foi preso no Panamá em dezembro, disse à AFP uma fonte próxima ao caso.

Com três mandados de prisão internacionais expedidos contra ele, o homem é suspeito de ser um dos sócios do líder da organização, outro indivíduo na casa dos 30 anos que supostamente dirigia o grupo criminoso usando seu celular de dentro da cela. 

"Essa organização criminosa também pode estar ligada a sequestros, atos de violência e tentativas de homicídio ocorridos em Bruxelas em 2023 e 2024", enfatizou a Procuradoria em um comunicado. 

