Suspeito de tráfico de drogas é preso no Panamá a pedido da Justiça belga

Uma investigação sobre as atividades de um chefão do tráfico de drogas na Bélgica, suspeito de continuar suas operações ilegais da prisão com o apoio de sócios que fugiram para o Panamá, levou à prisão de um deles em dezembro, anunciou nesta terça-feira (20) a Procuradoria de Bruxelas. A Procuradoria apresentou a operação como resultado de uma "excelente cooperação" com as autoridades do Panamá.

O país centro-americano é considerado uma importante zona de trânsito para a cocaína produzida na América do Sul, especialmente na Colômbia, com destino à Europa.

A alfândega belga apreende frequentemente cocaína no Panamá em carregamentos marítimos com destino ao porto de Antuérpia. No ano passado, as autoridades descobriram que o Panamá servia de refúgio para vários suspeitos envolvidos em uma organização criminosa ativa no distrito de Peterbos, em Bruxelas, revelou a Procuradoria nesta terça-feira. Em cumprimento a uma carta rogatória emitida por um juiz de Bruxelas, um dos suspeitos, um belga de 35 anos, foi preso no Panamá em dezembro, disse à AFP uma fonte próxima ao caso.