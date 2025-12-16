Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Homem morre após ficar preso às ferragens em acidente no Crato

Homem morre após ficar preso às ferragens em acidente em rodovia no Crato

Acidente aconteceu na tarde dessa segunda-feira, 15, na rodovia CE-386. Vítima tinha 39 anos e morreu no local
Um homem de 39 anos morreu na tarde dessa segunda-feira, 15, após um acidente de trânsito na rodovia CE-386, no município do Crato, na região do Cariri cearense. O motorista colidiu frontalmente com um caminhão e ficou preso às ferragens. 

O motorista do caminhão foi socorrido para uma unidade hospitalar. No local, equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e Perícia Forense (Pefoce) colheram indícios que vão auxiliar na investigação do crime.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou, em nota, que a Polícia Civil do Ceará (PC-CE) investiga o caso por meio da Delegacia de Crato.

