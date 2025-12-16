Homem morre após ficar preso às ferragens em acidente no Crato

Homem morre após ficar preso às ferragens em acidente em rodovia no CratoAcidente aconteceu na tarde dessa segunda-feira, 15, na rodovia CE-386. Vítima tinha 39 anos e morreu no local
Um homem de 39 anos morreu na tarde dessa segunda-feira, 15, após um acidente de trânsito na rodovia CE-386, no município do Crato, na região do Cariri cearense. O motorista colidiu frontalmente com um caminhão e ficou preso às ferragens.
O motorista do caminhão foi socorrido para uma unidade hospitalar. No local, equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e Perícia Forense (Pefoce) colheram indícios que vão auxiliar na investigação do crime.
A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou, em nota, que a Polícia Civil do Ceará (PC-CE) investiga o caso por meio da Delegacia de Crato.